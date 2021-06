Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim/Forst) Zeugen nach Unfällen mit Flucht gesucht

Deidesheim/Forst (ots)

Einen Schaden hinten links bemerkte die 39-Jährige Besitzerin eines Seat Alhambra am 9. Juni gegen 12 in der Heumarktstraße in Deidesheim, als sie nach etwa vier Stunden zu ihrem Auto zurückkehrte. In Forst war es der Firmenwagen eines Elektrobetriebs, an dem der Fahrer einen Schaden nahe der Fahrertür feststelle. Der Kleinbus stand am Dienstag gegen Mittag (9.Juni, 12:30-13 Uhr) für nur 30 Minuten in der Otto-Stang-Straße. Die Verursacher kümmerten sich nicht um die Schäden, mit mehrere tausend Euro beziffert wurden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

