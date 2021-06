Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.06.2021 gegen 13:00 Uhr konnte der Fahrer eines Toyota GT auf der L 455 in Freinsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte an dem stark modifizierten Toyota festgestellt werden, dass im rückwärtigen Bereich der Fahrerkabine ein Überrollkäfig verbaut war. Für das Stahlgestell lag jedoch keine Betriebserlaubnis vor. Der 25-jährige Fahrer räumte dies auch vor Ort ein. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt mit seinem Toyota wurde ihm anschließend untersagt.

