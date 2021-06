Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Glück im Unglück

BAD DÜRKHEIM (ots)

Glück im Unglück hatte am 08.06.2021 gegen 15:00 Uhr der Fahrer eines Motorrollers. Die Fahrerin eines Skodas hatte den Motorroller, am Hauptbahnhof in Bad Dürkheim, beim Ausparken versehentlich umgefahren. Da sie den Fahrer nicht ermitteln konnte, meldete sie sich bei der Polizei. An beiden Fahrzeugen war kein Schaden entstanden. Der Fahrer konnte durch die Polizeistreife ermittelt werden. Er hatte nach dem Abstellen seines Rollers in der Zwischenzeit Alkohol getrunken und war daher nicht mehr in der Lage ein Fahrzeug sicher zu führen. Daher wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Also Glück für ihn, den eine Fahrt unter Alkoholeinwirkung hätte Folgen für ihn gehabt.

