Polizei Mettmann

POL-ME: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal: Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle - Langenfeld

Solingen - 2011008

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Aufgrund des Bezugs nach Langenfeld teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal:

"In den frühen Morgenstunden des 31.10.2020 führten Beamte der Polizeiwache Langenfeld Verkehrskontrollen auf der Straße Landwehr (auf Langenfelder Stadtgebiet) durch. Gegen 03:50 Uhr beabsichtigten sie, einen VW anzuhalten, der aus Richtung Solingen kam. Der männliche Fahrzeugführer reagierte nicht auf Anhaltezeichen, sondern fuhr an der Kontrolle vorbei und wendete auf einem naheliegenden Tankstellengelände. Von hier setzte er seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Solingen fort.

Die Polizisten leiteten unmittelbar eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein und konnten dieses verunfallt und verlassen im Bereich Landwehrstraße/ Opladener Straße (auf Solinger Stadtgebiet) vorfinden. Der Golf wies erhebliche Frontbeschädigungen auf und die Airbags waren ausgelöst. Zudem lag ein Verkehrsschild auf dem Gehweg, welches augenscheinlich zu der Mittelinsel gehörte (die Polizei schätzt den dabei entstandenen Unfallschaden auf eine Höhe von über 30.000 Euro).

Bei der Durchsuchung des Innenraums des VW fanden die Beamten neben leeren Bierflaschen auch geringe Mengen Betäubungsmittel.

Der unbekannte Fahrer des Fahrzeuges, welcher laut Zeugenaussagen zu Fuß in Richtung "Bethanien-Krankenhaus" geflüchtet war, konnte nicht mehr gefunden werden. Er wird als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Oberbekleidung.

Das Verkehrskommissariat (der Polizei in Wuppertal) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)"

Hinweis der Kreispolizeibehörde Mettmann: Ergänzungen zur Original-Pressemeldung (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4750906) wurden in Klammern hinzugefügt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell