Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Schlangenlinien mit dem Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 59-jähriger Mann war am 08.06.2021 gegen 14:15 Uhr auf seinem Fahrrad in der Branchweilerhofstraße in Schlangenlinien unterwegs. Bei der Kontrolle des Mannes wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,35 Promille. Der 59-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ob er im Besitz eines Führerscheines ist, muss noch ermittelt werden.

