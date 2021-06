Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.06.2021 gegen 08:30 Uhr kam es in der Talstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug aus Richtung Lambrecht kommend nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Sandsteinmauer streifte. Die Autofahrerin, die das Fahrzeug nach Zeugenaussagen in Schlangenlinien fuhr, wurde bei der Unfallaufnahme entsprechend überprüft. Es stellte sich heraus, dass vermutlich die Einnahme von Medikamenten im Zusammenspiel mit gesundheitlichen Problemen dazu führten, dass die Frau kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein behielt sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst, durfte aber zunächst nicht mehr weiterfahren. Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird mit ca. 1000 Euro beziffert.

