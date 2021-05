Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht zu laute Motorräder aus dem Verkehr

Porta Westfalica (ots)

Zwei zu laute Motorräder hat die Polizei am Freitag vergangener Woche in Porta Westfalica aus dem Verkehr gezogen.

Den Beamten des Verkehrsdienstes fielen am Abend auf der Zufahrtsstraße zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal zwei 20 und 23 Jahre alte Kradfahrer aus Lübbecke und Bad Oeynhausen auf. Bei der Kontrolle beider Maschinen entdeckten die Einsatzkräfte Manipulationen an den Endschalldämpfern, die für eine erhöhte Geräuschentwicklung sorgten. Daher sehen sich die Männer nun mit dem Vorwurf des Erlöschens der Betriebserlaubnis für ihre Zweiräder konfrontiert. Die Polizisten stellten die Motorräder für ein Gutachten sicher. Den Fahrern droht ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Zudem müssen drei Autofahrer ebenfalls mit Anzeigen rechnen, da im Rahmen der abendlichen Überprüfungen an den Fahrzeugen unzulässige Umbauten festgestellt wurden.

