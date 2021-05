Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW-Fahrer rast über L 770

Hille, Minden (ots)

Nachdem kürzlich ein Lamborghini-Fahrer mit bis zu Tempo 210 bei erlaubten 100 km/h über die L 770 gerast ist, wollte es ihm am vergangenen Samstag leider ein BMW-Fahrer gleich machen. Mittels des zivilen Polizeimotorrades konnte dem gefährlichen Treiben schnell ein Ende gesetzt werden. Den Führerschein behielt die Polizei sofort ein und der Wagen musste stehen bleiben.

In den Fokus des Beamten geriet der 28-jährige Mann aus Minden in Höhe Pohlsche Heide. Hier stellte der ProVida-Kradfahrer des Verkehrsdienstes gegen 12 Uhr mehrere Geschwindigkeitsverstöße des BMW-Fahrers fest. Unter anderem fuhr er auf der für 100 km/h zugelassenen Strecke nach Abzug der gesetzlichen Toleranz Tempo 186. Den Führerschein dürfte der Mann so schnell nicht wiedersehen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell