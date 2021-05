Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Citroen Berlingo beschädigt

Minden (ots)

Auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in Minden-Rodenbeck wurde am Freitag (07. Mai 2021) ein brauner Citroen Berlingo beschädigt.

Die Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz in Minden-Rodenbeck, Mindener Straße, abgestellt und ging einkaufen. Bei ihrer Rückkehr gegen 11.05 Uhr habe sie an ihrem Fahrzeug rechtsseitig am Heck frische Unfallspuren bemerkt. Dellen in einer Höhe von ca. 30 cm, horizontal verlaufende Kratzspuren sowie heller Fremdlack konnten im Bereich des Heckstoßfängers und des Kotflügels festgestellt und gesichert werden. Aufgrund der vorgefundenen Spuren kann davon ausgegangen werden, dass ein anderes Fahrzeug, das rechtsseitig von dem beschädigten Kraftfahrzeug geparkt hatte, den Wagen der Geschädigten beim Ein- oder Ausparken beschädigt hat.

Der Verursacher des Schadens hat sich bisher nicht gemeldet. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Minden unter Telefon (0571/88660) zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell