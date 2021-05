Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer schwer verletzt: Lieferwagen gegen Gleisbett gelenkt

Rahden (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr mutmaßlich ein 42 Jahre alter Rahdener mit einem Dacia nach links von der Straße "Vordamm" abgekommen. Dabei durchfuhr der aus Richtung der Mindener Straße kommende Lieferwagen einen Zaun und prallte anschließend gegen das Gleisbett der Bahnverbindung Rahden-Bielefeld.

Anschließend, so die Ermittlungen, entfernte sich der mutmaßliche Fahrer von Ort und Stelle und fiel wenige 100 Meter entfernt im Garten eines Wohnhauses in der Mindener Straße durch laute Schreie auf. Daraufhin rief man neben den Beamten einen Rettungswagen. Dessen Besatzung brachte den Rahdener mit schweren Verletzungen zur Behandlung in das Lübbecker Krankenhaus.

Da die Beamten einen vorherigen Drogen- und Alkoholkonsum des Mannes vermuteten, entnahm man ihm dort auch eine Blutprobe. Der Dacia wurde sichergestellt. Es kam zu keinen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell