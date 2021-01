Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall durch Alkoholbeeinflussung und Handy am Steuer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, 16.01.2021, 17:55 Uhr

NORTHEIM (Mü) Am Samstagabend kam es in der Güterbahnhofstraße in Northeim zu einem Verkehrsunfall infolge von Trunkenheit und der Nutzung eines Mobiltelefons. Eine 43-jährige Northeimerin bog mit ihrem VW Polo von der Sedanstraße in die Güterbahnhofstraße ein, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit einem geparkten Pkw kollidierte. Bei der Unfallaufnahme gab die Northeimerin an, dass sie durch ihr Mobiltelefon abgelenkt war. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkohol in der Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich erfolgte eine Untersagung der Weiterfahrt und eine Beschlagnahme des Führerscheins. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, infolge Alkohol, eingeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

