POL-SO: Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Soest

Welver - Kind von Radfahrerin angefahren Am Freitag, gegen 11.40 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße Einmündungsbereich Erlenstraße zu einer Kollision zwischen einem 6 jährigen Jungen aus Welver und einer Radfahrerin. Der junge Mann wollte hier die Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Fußgängerbedarfsampel nicht in Betrieb. Als der 6 Jährige die Fahrbahn betrat, wurde er von einer Radfahrerin erfasst. Durch den Zusammenstoß mit dem Rad stürzte er zu Boden und zog sich Verletzungen im Beinbereich zu. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Eine Beschreibung konnte der Junge dennoch abgeben: Die Radfahrerin schätzt er auf ca. 20-40 Jahre alt. Am Fahrrad sei ein roter Fahrradanhänger befestigt gewesen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (AG)

Geseke - Bei Einbruchsversuch gestört In der Nacht auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter sich Zugang zu einer Wohnung in der Schützenstraße zu verschaffen. An der Haustür setzten sie ihr Hebelwerkzeug an, um die Haustür gewaltsam zu öffnen. Bei dem Versuch blieb es dann aber auch. Man suchte unerkannt das Weite. Ein Grund für das Scheitern könnte der offensichtlich sehr aufmerksame Wach-und Hütehund gewesen sein, der hier wohnt. Zeugen die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatorts machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

Lippstadt - Mehrere Verletzte bei Frontalkollision Am Freitag, gegen 12.50 Uhr befuhr ein 47 Jähriger aus Lippstadt mit seinem Pkw Renault Talisman die Bismarckstraße in Lippstadt-Lipperode. Als er zu einem Überholvorgang ansetzte, kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Renault Traffic der von einem 41 Jährigen polnischen Staatsbürger geführt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault Traffic in den Straßengraben geschleudert. Die 5 Insassen wurden dabei verletzt. Der 47 jährige Lippstädter wurde ebenfalls verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung aller Verletzten vor Ort. Im Anschluss wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (AG)

Lippstadt - Einbruch in Gärtnerei - Werkzeugmaschinen gestohlen

In der Zeit von Freitag bis Samstag (09.10. - 10.10.2020) sind Unbekannte zwischen 16.30 und 08.00 Uhr in eine Gärtnerei in der Straße Auf dem Knappe eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über die Rückseite des Gebäudes Zugang zu diesem. Innen brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die dortigen Räume. Entwendet wurden nach ersten Feststellungen mehrere Werkzeugmaschinen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000. (Rö)

Lippstadt - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall - Unfallbeteiligter war alkoholisiert

Zwei leicht verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstag, den 10.10.2020. Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 45-jähriger Lippstädter mit seinem Mercedes auf dem Roncalliweg in Richtung Beckumer Straße. Aufgrund der Verkehrssituation musste er bremsen, was der hinter ihm fahrende 53-jährige Opelfahrer aus Geseke vermutlich zu spät bemerkte und auf den Mercedes auffuhr. Der 45-jährige und seine 30-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Opelfahrer wurde durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000EUR. (Rö)

Lippstadt - Diebstahl aus PKW - Kamera gestohlen

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag (10.10. - 11.10.2020) zwischen 20.00 und 03.00 Uhr die Seitenscheibe eines VW eingeschlagen. Das Auto war an der Böckenförder Straße geparkt. Aus dem Fahrzeug wurden eine Kamera und eine Geldbörse gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Nummer 02941 91000. (Rö)

Soest - Körperverletzung - Mann mit Bierflasche geschlagen

Durch einen Schlag mit einer Bierflasche ist ein 47-jähriger Mann am Sonntagmorgen, den 11.10.2020 gegen 04.00 Uhr verletzt worden. Der Geschädigte befand sich mit einem Bekannten auf dem Heimweg auf dem Müllingser Weg, als sie von zwei männlichen Personen verbal angegangen wurden. Im Laufe dieses Streites schlug einer der beiden Angreifer dem 47-jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Dadurch erlitt dieser eine Platzwunde, die medizinisch versorgt wurde. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend. Der erste wird als etwa 20 Jahre mit normaler Statur und blond beschrieben. Der zweite Mann war ungefähr 40 Jahre alt, korpulent und hatte eine Glatze. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 91000. (Rö)

Soest - Auseinandersetzung am Bahnhof - Zwei verletzte Personen

Am Samstag, den 10.10.2020 ist es gegen 23.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Soester Bahnhof gekommen. Eine 27-jährige Frau bemerkte, wie ein bisher unbekannter Mann eine Mädchengruppe angesprochen hatte. Diese Gruppe fühlte sich dadurch von ihm belästigt und forderte ihn mehrfach auf, sie in Ruhe zu lassen, was er nicht tat. Die 27-jährige sprach den Mann an und sagte ihm ebenfalls, die Mädchen in Ruhe zu lassen. Dadurch kam es zwischen dem Unbekannten und ihr zunächst zu einer verbalen, im weiteren Verlauf auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Mann hatte die Frau dabei in den Schwitzkasten genommen. Eine 22-jährige Frau bemerkte dieses und mischte sich in den Streit ein. Der Unbekannte ließ dadurch von der Frau ab und wandte sich der 22-jährigen zu. Durch eine Glasflasche, die dabei zu Bruch ging, wurden die junge Frau und der unbekannte Mann verletzt. Dieser flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte ein verletzter Mann, auf den die Beschreibung passte, durch die Polizei angetroffen werden. Da seine Identität nicht festgestellt werden konnte, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an. (Rö)

