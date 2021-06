Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Hoher Schaden nach Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

(Haßloch) (ots)

Auf etwa 4.000 Euro beläuft sich der Schaden, den am Samstagabend (5. Juni, zw. 19 u. 20 Uhr) ein unbekannter Autofahrer in der Bismarckstraße an einem Fiat Doblo hinterlassen hat. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen BMW X1 (Baujahr: 2009 -2015) der vorne rechts beschädigt ist. Zeugenhinweise bitte unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de an die Polizei Haßloch.

