Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen zur Sprengung eines Geldautomaten in Seesen-Rhüden, vom 22.05.2021

Goslar (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, kam es im Seesener Ortsteil Rhüden zur Sprengung eines Geldautomaten. Durch die unbekannten Täter wurde dabei eine Bankfiliale in der Katelnburgstraße angegangen. Infolge der herbeigeführte Detonation entstand erheblicher Schaden an dem Gebäude. Es wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe erbeutet. Der Gesamtschaden ist noch nicht bezifferbar, aber in jedem Fall immens. Die Täter entfernten sich nach der Tatausübung, mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Neben der Polizei, waren auch die Feuerwehren aus Seesen und Rhüden, sowie das THW Goslar im Einsatz.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Goslar (Tel.: 05321/3390), oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

i.A.

Decker, PHK (LKED i.V.) Polizei Seesen

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell