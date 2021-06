Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Geräteschuppen und Scheune aufgebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 29.05.2021 bis 09.06.2021 wurde ein Geräteschuppen auf einem Grundstück im Kiebitzweg in Erpolzheim aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln des Schlosses mittels eines bislang nicht bekannten Werkzeuges in den Schuppen und entwendeten einen Freischneider und einen Stromerzeuger im Gesamtwert von 2700 Euro. Ebenfalls wurde im Zeitraum von 04.06.2021 bis 09.06.2021 eine Scheune im Kiebitzweg aufgebrochen. Entwendet wurden hier 2 Äxte, 200kg Spanndraht, Verlängerungskabel, 2 Starkstromkabel, eine Werkzeugkiste mit diversen Werkzeugen und ein massiver Wagenheber im Gesamtwert von 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell