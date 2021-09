Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Vereinsheim in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 22:00 und 08:40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim in der Schleusenstraße und entwendeten u.a. einen Safe. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

