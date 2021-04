Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Leiter des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim feierte sein 40-jähriges Jubiläum

Der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker und der stellvertretender Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, Polizeioberrat Jens Blessing, haben am 20. April 2021 Erstem Polizeihauptkommissar Elmar Hilbert zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum gratuliert.

Elmar Hilbert wurde am 2. März 1982 als Polizeiwachtmeister bei der Bereitschaftspolizei des Landes Baden-Württemberg in Göppingen eingestellt und nach zwei Jahren als Einsatzbeamter übernommen. 1985 wechselte Jubilar in den Streifendienst des Polizeireviers Ludwigsburg. Vier Jahre später wurde er zum Autobahnpolizeirevier Tauberbischofsheim versetzt.

Nachdem Elmar Hilbert 1995 seine Fachhochschulreife erworben und anschließend das Studium für den gehobenen Polizeidienst erfolgreich absolviert hatte, zog es den Tauberbischofsheimer als Dienstgruppenleiter zum Polizeirevier Wertheim. 2003 wurde er beim Führungs- und Einsatzstab zum Referent Technik der damaligen Polizeidirektion Tauberbischofsheim bestellt. Drei Jahre später folgte eine Abordnung zum Regierungspräsidium Freiburg als Referent im Führungs- und Einsatzstab im Planstab des Natogipfels 2009.

Im Zuge der Umsetzung der Polizeireform im Jahre 2014 wechselte er als Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Referat Recht und Datenschutz. Knapp zwei Jahre später erfolgte eine befristete Umsetzung zum Revier Wertheim, bevor er 2017 für ein knappes Jahr Leiter der Führungsgruppe der damaligen Verkehrspolizeidirektion wurde.

Schließlich zog es Elmar Hilbert 2018 wieder in die Heimat, wo er zunächst als Leiter der Führungsgruppe das Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim übernahm und nun seit 1. August 2020 Leiter des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim ist.

