POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Vor drei Wochen kam es in Bretzfeld-Schwabbach zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines weißen Ford-Transits und den Insassen einer silbernen Mercedes B-Klasse. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstag, den 3. April, wurde der Fahrer des Fords um die Mittagszeit auf der Otto-Lilienthal-Straße von dem Mercedes ausgebremst und so zum Anhalten gezwungen. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch. Da auch die Fahrzeuge zahlreicher Zeugen durch die Auseinandersetzung in der Nähe des Recyclinghofes blockiert wurden, werden diese gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

