Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei eingeschlagene Pkw-Scheiben in Fedderwardergroden - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 07.09.2021, 21:30 Uhr, und Mittwoch, dem 08.09.2021, 11:06 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere rechte Seitenscheibe eines ordnungsgemäß in der Dirschauer Straße geparkten Pkw Toyota ein. Nur wenig später meldete eine weitere Geschädigte, dass die hintere rechte Seitenscheibe ihres in der Preußenstraße geparkten Pkw Mitsubishi ebenfalls eingeschlagen worden sei. Der Pkw sei dort zwischen 07:30 und 12:00 Uhr, geparkt gewesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 758220 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

