Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (395/2020) Unbekannte beschädigen Werbebanner in Ortsteilen von Bad Sachsa

GöttingenGöttingen (ots)

Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) in der Zeit zwischen Montag, 12. Oktober 2020, gegen 07.00 Uhr und Montag, 19. Oktober 2020, gegen 20.00 Uhr

BAD SACHSA (mb) - Unbekannte haben ihr Unwesen in Ortsteilen von Bad Sachsa getrieben und im Zeitraum vom 12. Bis 19. Oktober drei Werbebanner zur Bürgermeisterwahl beschädigt.

Die beschädigten Banner waren in der Langen Straße in Neuhof, in der Lindenstraße in Steina und in der Dorfstraße in Tettenborn befestigt.

Das Motiv für die Taten sowie die genaue Schadenshöhe sind unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

