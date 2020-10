Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (393/2020) Unbekannte beschmieren Fassade von Bäckerei in Hann. Münden mit übelriechender Flüssigkeit - Polizei sucht Zeugen

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden, Burgstraße Nacht zu Samstag, 17. Oktober 2020

HANN. MÜNDEN (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zum 17.10. die Fassade und den Eingangsbereich einer Bäckerei in der Hann. Mündener Burgstraße (Landkreis Göttingen) mit einer übelriechenden Flüssigkeit verunreinigt. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei der Substanz um Buttersäure gehandelt haben. Aufgrund der damit einhergehenden starken, unangenehmen Geruchsbelästigung klagten drei Mitarbeiterinnen über Übelkeit und Unwohlsein. Das Polizeikommissariat Hann. Münden hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Anwohner gaben an, dass sich in der Tatnacht gegen 01.15 Uhr mehrere Jugendliche im Nachbereich des Hauses aufgehalten und dabei lautstark gelacht haben sollen. Ob dies im Zusammenhang mit der Verschmutzung steht, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

