Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (391/2020) Nach LKW-Unfall auf der A 7 - Vollsperrung in Richtung Kassel am Morgen aufgehoben

GöttingenGöttingen (ots)

GEMARKUNG FRIEDLAND (jk) - Nach dem LKW-Unfall auf der A 7 in der Nacht zum Donnerstag (siehe unsere Erstmeldung Nr. 390) konnte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Süden am Morgen gegen 07.15 Uhr teilweise aufgehoben werden.

Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle gehen allerdings weiter. Aus diesem Grund wird der Verkehr zurzeit auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden vermutlich noch einige Stunden andauern. Nach Angaben der Autobahnpolizei Göttingen läuft der Verkehr derzeit störungsfrei.

