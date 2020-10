Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2020) Vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden

GöttingenGöttingen (ots)

KLEIN LENGDEN (jk) - Die seit Dienstag (27.10.20) aus einem Seniorenheim vermisst gewesene 78 Jahre alte Frau ist am frühen Mittwochabend (28.10.20) von Einsatzkräften am Rande eines Feldes in der Nähe der Ortschaft Klein Lengden (Landkreis Göttingen) wohlbehalten aufgefunden worden.

Die Ursprungspressemitteilung Nr. 388 (Öffentlichkeitsfahndung) vom heutigen Tage wurde aus dem Presseportal entfernt.

