Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 52-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmittag überholte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Wilhelmshaven in der Klinkerstraße einen 52-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei versäumt sie, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu dem Fahrradfahrer einzuhalten. Der Pkw striff den 52-jährigen, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

