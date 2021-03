Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen) Auffahrunfall (17.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall gekommen ist es am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Goldenbühlstraße, an der Einmündung zur Pforzheimer Straße. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Ford auf der Goldenbühlstraße in Richtung "Vockenhauser Straße". Eine vor ihm fahrende 42-jährige Mercedes-Fahrerin musste wegen einer roten Ampel anhalten. Dies übersah der Ford-Fahrer und fuhr hinten auf. Es entstand Gesamtschaden von ungefähr 3.000 Euro.

