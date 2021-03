Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Hochemmingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kriminalpolizei emitttelt wegen illegaler Prostitution (17.03.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Wegen Verdachts der illegalen Prostitutionsausübung hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen gegen mehrere Frauen aufgenommen. Den Beamten lagen Hinweise vor, dass in einer Wohnung in Hochemmingen der illegalen Prostitution nachgegangen wird. Bei einer Durchsuchung der Adresse am Mittwochnachmittag trafen sie drei Frauen aus Rumänien im Alter von 25, 33 und 34 Jahren in entsprechender Situation an. Bei einer Frau fanden die Ermittler zudem noch eine geringe Menge Kokain, weshalb sie zusätzlich zum Verdacht der illegalen Prostitutionsausübung auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Verfahren einleiteten.

