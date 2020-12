Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Von der Fahrbahn gerutscht

Leichte Verletzungen und ein kaputtes Auto sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Bad Schussenried.

UlmUlm (ots)

Der 40-Jährige fuhr in der Schussenrieder Straße. Aufgrund winterlichen Straßenverhältnissen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich sein Renault. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Renault schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin. Auch Temperaturen oberhalb der Null-Grad-Grenze sind kein Garant für eine ungefährliche Fahrbahn, weil der Boden im Winter stark ausgekühlt ist. Kritisch sind auch Tage mit schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt. Hier kann sich die Beschaffenheit der Fahrbahn durch das wechselnde Tauen und Frieren ständig ändern.

++++++++ 2359121

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell