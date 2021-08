Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit verletzter Person auf dem Westring - update

Fulda (ots)

Auf dem Westring in Fulda kam es, wie bereits gemeldet, gegen 17:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall (Alleinunfall). Der Fahrer eines VW Passat fuhr von Fulda in Richtung Industriegebiet und kam kurz vor Rodges nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in die Leitplanke und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand Dabei wurde der 39-jährige Fahrer aus Fulda schwer verletzt und musste ins Klinikum Fulda gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Da bei dem Fahrzeugführer Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

