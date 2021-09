Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Jagsthausen: Schwerer Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine Frau am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall bei Jagsthausen. Gegen 14 Uhr befuhr die 35-Jährige mit ihrem Audi A4 die Kreisstraße zwischen Edelmannshof und Neuhof. Hierbei kam der Wagen der Frau aus bislang ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Pkw so deformiert, dass die 35-Jährige aus ihrem Wagen durch die Feuerwehr befreit werden musste. Die Fahrerin erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Kreisstraße war während der Rettung- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell