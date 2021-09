Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. Fulda

Unfall - Eine Frau schwerverletzt

Am Donnerstag (23.09.) befuhr ein 36-jähriger aus Kassel mit seinem Lieferwagen die Pappelallee in Eiterfeld/Arzell. Im Kreuzungsbereich Pappelallee/Schodersstraße missachtete dieser die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrerin eines Pkw. Die 65-jährige Fahrzeugführerin aus Arzell stieß in der Folge mit ihrem Fahrzeug gegen den Lieferwagen. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin des Pkw schwer und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.500 Euro.

Polizeistation Hünfeld

2. Hersfeld-Rotenburg

Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (22.09.), gegen 10.15 Uhr, befuhren ein 72-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Neuenstein und ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Eisenach die Frankfurter Straße in nördlicher Richtung, wobei der Pkw-Fahrer den rechten von zwei Fahrstreifen befuhr. In Höhe der Aral-Tankstelle wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah den Lkw, der sich auf der linken Fahrspur befand. Es kam zum Zusammenstoß, der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Unfallflucht

Niederaula - Am Mittwoch (22.09.), gegen 18.45 Uhr, parkte eine 26-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Niederaula in Höhe der Sparkasse in der Hauptstraße auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen polnischen Lkw handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

3. Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall mit Festnahme

Feldatal - Am Mittwoch (22.09.), gegen 22.30 Uhr, befuhr ein schwarzer Mercedes Sprinter die L3071 aus Richtung Schellnhausen kommend in Richtung Ehringshausen. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte in einen Flutgraben. Dort kam der Sprinter dann an einem betonierten Wasserdurchlass zum Stehen und wurde dabei erheblich beschädigt.

Als eine Streife der Polizeistation Alsfeld am Unfallort eintraf, standen vier Personen aus Nordfriesland bereits neben dem Fahrzeug auf einer Wiese. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer auf. Dabei ergab sich der Hinweis, dass der mutmaßliche Fahrer in den Wald geflohen sei. Der Wald wurde daraufhin abgesucht, wobei die Polizisten einen 27-Jährigen Mann aus Nordfriesland aufgreifen konnten.

Bei dem Mann wurden leichte Verletzungen festgestellt, die vom Unfall stammen könnten. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an.

Da gegen den 27-Jährigen ein offener Haftbefehl bestand, wurde er noch in der Nacht in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zuvor versuchte er sich noch mit der Angabe von falschen Personalien einer Festnahme zu entziehen.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Alsfeld

Blechschaden nach Unfall mit LKW und PKW

Lauterbach - Am Dienstag (21.09.) fuhr gegen 12 Uhr eine Ford-B-Max-Fahrerin die Umgehungsstraße (B254) vom Kreisel kommend in Richtung Fulda. Um zur Esso-Tankstelle abzubiegen, wechselte sie mit anzeigendem Blinker von der rechten Spur auf die linke Spur in den Gegenverkehr. Ein dahinterfahrender Lkw-Fahrer fuhr auf der rechten Fahrspur der B254 weiter. Sodann zog die Ford-Fahrerin wieder auf die rechte Fahrspur zurück und kollidierte mit ihrer Front mit dem Heck des Lkws. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.400 Euro. Fahrerin und Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Polizeistation Lauterbach

