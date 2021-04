Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Jagdkanzel demontiert

Unbekannte entwendeten am vergangenen Samstag bei Volkersheim wohl eine Jagdkanzel.

Zeugen entdeckten eine erkaltete Brandstelle am Waldrand südöstlich von Volkersheim. In der Nähe befand sich der Standort einer Jagdkanzel. Die war vollständig demontiert worden. Vermutlich hatten Unbekannte Teile der Kanzel verbrannt und den Rest mitgenommen. Dem zuständigen Jagdpächter war die demontierte Kanzel nicht bekannt. Weitere Zeugen hörten wohl am Samstag Abend Klopf- und Schraubgeräusche. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen denen verdächtige Fahrzeuge und Personen am Samstag bei Volkersheim aufgefallen sind.

