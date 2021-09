Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 15.09.2021, ereignete sich gegen 14:10 Uhr, an der Kreuzung Friedrichstraße/Parkstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der 22-jährige Fahrer eines roten Daewoo fuhr mit seinem Fahrzeug die Friedrichstraße in Fahrtrichtung des Bahnhofes, als plötzlich in Höhe der Kreuzung Parkstraße ein Radfahrer von rechts die Fahrbahn kreuzte und ihm dadurch unvermittelt die Vorfahrt nahm. Der Mann aus Stöckse konnte mit seiner Limousine nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer kam. Der aus Nienburg stammende 52-Jährige fiel dabei über die Windschutzscheibe des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann wurde durch den Aufprall verletzt, war aber noch ansprechbar. Der unfallbeteiligte Autofahrer leistete zusammen mit herbeieilenden Passanten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem Radfahrer einen starken Geruch nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Der Nienburger wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dort musste ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen werden. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell