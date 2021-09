Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Eigentümer/in gesucht!

Nienburg (ots)

Haa) Die Polizei in Stadthagen sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses Trekkingrades. Das ungesicherte blaue Rad der Marke Vaterland, Modell Trekking, wurde von den Polizeibeamten im Rahmen eines Einsatzes am Sonntag, den 05.09.2021, in der Jahnstraße sichergestellt. Da die Herkunft des Fahrrades bisher nicht geklärt werden konnte, sind die Beamten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Wenn das Trekkingrad Ihnen gehört oder Sie Hinweise zu dem Eigentümer/in geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer: 05721/4004 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell