POL-NI: Stadthagen: Zeugenaussagen führen zu der Beschlagnahme von 36 Gramm Amphetamin

(Haa) Am Dienstag, den 14.09.2021, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Stadthagen zu einem Einsatz am Parkhaus Am Bahnhof gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten an einem der dortigen Treppenaufgänge vier Personen dabei beobachtet, wie diese offensichtlich Drogen konsumierten. Die Polizeibeamten konnten die von den Hinweisgebern beschriebenen Personen, drei Männer und eine Frau im Alter von 36 bis 46 Jahren, im nördlichen Bereich des Parkhauses antreffen. Bei einem 46-jährigen Mann aus Stadthagen wurde bei der Überprüfung ein Päckchen mit auffälligem weißen Pulver aufgefunden. Unmittelbar neben den Überprüften lagen auf einer Mauer zwei deutlich mit weißen Pulver behaftete Plastikkarten. Bei der Untersuchung der Substanz stellte sich heraus, dass es sich um knapp 36 Gramm Amphetamin handelte. Die beiden Plastikkarten wurden dabei vermutlich zu Konsumzwecken zweckentfremdet. Die Beamten beschlagnahmten das Amphetamin sowie die Plastikkarten und leiteten gegen alle vier Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Der Bereich rund um das Parkhaus wird von der Stadthäger Polizei, auch in Absprache mit dem Ordnungsamt, regelmäßig bestreift und überprüft.

Die Beamten weisen darauf hin, dass verdächtige Beobachtungen unmittelbar an die Polizei über die Amtsleitung 05721/4004 0 oder über den Notruf weitergegeben werden sollten.

