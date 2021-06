Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zusammenstoß in der Hauffstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein frontaler Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Hauffstraße in Markgröningen. Ein 37-jähriger VW-Lenker kam über die Mörikestraße in die Hauffstraße gefahren und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Mercedes-Fahrerin. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bestätigte ein Atemalkoholtest den Verdacht einer Alkoholisierung des 37-Jährigen. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18.000 Euro.

