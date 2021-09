Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Letzter Termin für Fahrradcodierung

Bückeburg (ots)

(PP) Erneut wird auf die letzte Codierung von Fahrrädern in diesem Jahr hingewiesen, die am 23.09.2021 in der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr auf dem Hof des Polizeikommissariats Bückeburg stattfindet. Die Terminvergaben für die jeweiligen Codierungen erfolgen wieder telefonisch unter über die Telefonnummer 057229593-123. Die erforderlichen Einverständniserklärungen, die ausgefüllt zur Codierung mitgebracht werden sollen, liegen auf der Wache der Polizei Bückeburg sowie den Polizeistationen in Obernkirchen, Nienstädt und Bad Eilsen aus oder können auf der Home-Page des Polizeikommissariats Bückeburg heruntergeladen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell