POL-PPRP: Trickdiebstahl - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.08.2021), gegen 15:00 Uhr, wurde eine 61-Jährige vor einer Apotheke in der Bismarckstraße von zwei Frauen angesprochen. Eine der Frauen gab sich als Ärztin aus und forderte die 61-Jährige auf Schmuck und Geld in ein Tuch zulegen und das Tuch erst zu Hause wieder zu öffnen. Die angebliche Ärztin versprach der 61-Jährigen, dass sie nie wieder krank werden würde, wenn sie den Anweisungen folge. Als die 61-Jährige das Tuch später wieder öffnete, stellte sie fest, dass sich darin nur Papierschnipsel befanden. Das Bargeld und der Schmuck im Wert von ca. 1.800,- Euro wurden durch die unbekannten Täterinnen gestohlen.

Diese werden wie folgt beschrieben:

1.Person: weiblich, ca. 28 - 30 Jahre alt, normale Statur, dunkles rostbraunes Haar, trug eine braune Brille, Jeans und eine Stoffjacke

2.Person: weiblich, ca. 45 - 50 Jahre alt, kräftige Statur, blondes schulterlanges Haar, trug eine rosa Bluse

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Täterinnen geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

