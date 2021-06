Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

Im Bereich In der Welheimer Mark/Prosperstraße sind am Mittwochabend ein Autofahrer und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Dabei wurde die 23-jährige Radfahrerin aus Bottrop schwer verletzt. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Essen wollte gegen 18.30 Uhr von der Straße In der Welheimer Mark auf die Prosperstraße abbiegen und kollidierte dabei mit der Pedelec-Fahrerin, die von rechts kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

