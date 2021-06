Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer weicht LKW aus und stürzt - LKW-Fahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem LKW-Fahrer, der am Donnerstagnachmittag auf der Castroper Straße unterwegs war und beinahe mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-jährige Dattelner gegen 15.50 Uhr mit seinem Montainbike auf dem Radweg unterwegs. In der Nähe der Herdieckstraße kam ihm ein LKW verdächtig nah, der auf der Busspur war und ebenfalls in Richtung Südring fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 18-Jährige aus. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Montainbike, prallte gegen ein Verkehrszeichen und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der LKW-Fahrer hielt zwar kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinerlassen. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des LKW notieren. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern aktuell noch an.

