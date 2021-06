Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Straßenraub in Holsterhausen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, gingen drei unbekannte Männer einen 22-jährigen Dorstener im Bereich Söltener Landweg an. Nachdem der junge Mann die Herausgabe seiner Kopfhörer verweigerte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht und entriss ihm die Kopfhörer. Nach weiteren Schlägen nahmen sie ihm das Bargeld ab. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Luisenstraße.

Personenbeschreibungen:

1. Täter ca. 20-25 Jahre alt, ca. 190 cm groß und muskulös, ca. 100kg schwer, Dreitagebart, trug auf dem Kopf ein Bandana. Bekleidet mit Jeans, Nike-Turnschuhen und körperbetont anliegendes T-Shirt

2. Täter ca. 20-25 Jahre alt, ca. 165 cm groß und sehr schlank, schwarze Hautfarbe. Bekleidet mit Jeans im Used-Look und schwarzer Lederjacke.

3. Täter ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180cm groß und sehr schlank, kurzes, schwarzes und gegeltes Haar. Trug auffallendes, dunkles T-Shirt von Philipp Plein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

