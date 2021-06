Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann belästigt Frau vor Ladenlokal

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (06:15 Uhr) nahm ein unbekannter Mann sexuelle Handlungen an sich vor dem Schaufenster eines Ladenlokals an der Marler Straße vor. Eine Angestellte in dem Ladenlokal informierte die Polizei. Der Mann flüchtete in Richtung Gelsenkirchen.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 1,7 m groß, ca. 30 Jahre alt, blaue Augen, blau-graue Steppjacke, blaue Jeans, blaue Turnschuhe, FFP2 Maske in weiss

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell