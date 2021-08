Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch scheitert

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.08.2021, 19 Uhr bis 04.08.2021, 7 Uhr) versuchten Unbekannte in das Lager eines Elektrofachhandels in der Industriestraße einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, sodass nichts gestohlen wurde. Wie hoch der entstandene Sachschaden am Gebäude ist, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

