Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots)

Eine 93-Jährige wurde am Mittwoch (04.08.2021) von einem PKW erfasst und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 58-Jähriger bog gegen 9.33 Uhr mit seinem PKW im Bereich der Mannheimer Straße ab und übersah hierbei die Fußgängerin. Die Frau wurde frontal erfasst. Sie musste anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand geringer Sachschaden.

