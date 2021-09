Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Obernkirchen (ots)

(PP) Am gestrigen Tage kam es zwischen 13:50 und 14:00 Uhr auf der Busfahrt von Stadthagen nach Obernkirchen zwischen einem 16-jährigen Schüler und einem ca. 19-20 Jahre alten männlichen Fahrgast zu einem Streitgespräch über die Lautstärke, mit der sich der Schüler mit seiner Freundin unterhielt, was den Älteren dazu veranlasste, beim Aussteigen an der Haltestelle Höhe Gaststätte Lindenhof im Sülbecker Weg den Schüler mit dem Handrücken ins Gesicht zu schlagen. Der unbekannte junge Mann, der sich in Begleitung einer jungen Frau befand und mit weißer Jacke sowie einem Nike Jordan-Cappy bekleidet war, entfernte sich im Anschluss in Richtung Am Bleißmer. Mögliche weitere Zeugen, die sich zur Tatzeit im vollbesetzten Bus befanden und Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 057249588615 mit der Polizei in Obernkirchen in Verbindung zu setzen.

