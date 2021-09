Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Alsdorf (ots)

Ein 55-Jähriger ist gestern Morgen (13.09.2021, 05.40 Uhr) am Denkmalplatz Opfer eines Raubes geworden. Zwei unbekannte Täter, die dem Mann zunächst entgegen gekommen waren, drehten sich im Vorbeigehen plötzlich um und griffen ihn von hinten an. Sie entwendeten die Geldbörse des am Boden liegenden Opfers und flüchteten nach der Tat in Richtung Übacher Weg.

Ein Täter wird beschrieben als etwa 1,70m groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer Bluejeans. Der andere Täter war dunkel gekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

