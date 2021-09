Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub auf Gaststätte

Simmerath (ots)

Ein maskierter Täter hat gestern Abend versucht eine Gaststätte in der Kammerbruchstraße zu überfallen. Mit einer Schusswaffe in der Hand hatte der Mann um kurz vor 23.00 Uhr das Lokal durch den Seiteneingang betreten und den Wirt zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Zwei Gästen gelang es den Täter von seinem Vorhaben abzubringen. Er flüchtete ohne Beute aus der Gaststätte in Richtung Heustraße.

Die Zeugen beschreiben den Täter als 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,80 m groß, hellblaue Augen, schwarze Sturmhaube und Kleidung, schwarze Umhängetasche.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell