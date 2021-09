Polizei Aachen

POL-AC: Pedelec-Fahrer verletzt

Aachen (ots)

Ein 34-Jähriger ist heute Morgen um kurz vor 8 Uhr auf der Monheimsallee verletzt worden. Wie Zeugen berichten, war der Mann auf seinem Pedelec in Richtung Peterstraße unterwegs, als ein 34-jähriger Autofahrer unvermittelt die Tür seines Wagens öffnete, den Pedelec-Fahrer touchierte und dadurch zu Fall brachte. Der Mann hatte seinen Pkw - mit eingeschaltetem gelbem Blinklicht - auf dem Fahrradstreifen abgestellt, um Wartungsarbeiten an einer dort aufgestellten Werbetafel durchzuführen. Der Pedelec-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. (am)

