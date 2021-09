Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat gestern erneute Kontrollen in der Eifelregion durchgeführt. Bei der Überwachung des Streckenverbots auf der L 128 wurden 32 Verstöße festgestellt. Vier Motorradfahrer verstießen gegen das Überholverbot und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Bei den Geschwindigkeitsmessungen, u.a. auf der L 128 bei Rurberg und auf der B 266 oberhalb der Dedenborner Kehre, waren insgesamt 57 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs (33 Motorradfahrer, 24 Autofahrer). Die höchste Geschwindigkeit wurde an diesem Tag bei einem Motorradfahrer gemessen. Er war mit 113 km/h bei zulässigen 70 km/h unterwegs. Die Polizei wird die Kontrollen im Rahmen des "Linksrheinischen Qualitätszirkels" in regelmäßigen Abständen fortsetzen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell