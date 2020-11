Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert vor Wohnung von Ex-Freundin

HagenHagen (ots)

Am Donnerstagabend, 06.11.2020, klingelte und klopfte es gegen 20:30 Uhr wild an der Wohnungstür einer Hagenerin in der Bebelstraße. Im Hausflur stand ihr ehemaliger Lebensgefährte, der stark alkoholisiert durch lautes Rufen Einlass verlangte. Die Frau rief die Polizei. Die Beamten sprachen dem lallenden 32-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er zögerlich nachkam. Im anschließenden Gespräch mit der Melderin läutete der Betrunkene bereits wieder an der Tür. Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen mit in das Polizeigewahrsam. Hier konnte er seinen Rausch mit über 2 Promille ausschlafen. (sh)

