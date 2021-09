Polizei Aachen

POL-AC: Mit über 120km/h in der Innenstadt unterwegs

Aachen (ots)

Offensichtlich zu sehr mit sich und ihren hochmotorisierten Fahrzeugen beschäftigt waren zwei Männer, so dass sie einen Streifenwagen der Aachener Polizei nicht bemerkten. Gegen Mitternacht von Freitag auf Samstag (03.-04.09.2021) hörte eine Streifenwagenbesatzung laute Motorengeräusche auf dem Adalbertsteinweg. Bei näherem Hinsehen fielen den Beamten zwei Pkw auf, die es offensichtlich überaus eilig hatten, als sie mit hoher Geschwindigkeit stadtauswärts fuhren. Just als sich der Streifenwagen hinter ihnen gesellte, hielten die Männer an einer Ampel ihre Gefährte an. Mit dem Umspringen auf Grün wurden die Beamten dann Augenzeugen, wie die beiden 31 und 44 Jahre alten Aachener ihre Autos auf über 120km/h in Fahrtrichtung Brand beschleunigten und nebeneinander herfuhren. Erst an einer weiteren Rotlichtampel konnten die Polizisten aufschließen und das Rennen beenden.

Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass die beiden Boliden gemeinsam über 1300 PS auf die Fahrbahn bringen. Ob die geballten Pferdestärken allerdings für die beiden Männer demnächst wieder zur Verfügung stehen, entscheidet jetzt die Staatsanwaltschaft. Die Polizei stellte die Fahrzeuge und die Führerscheine sicher - gegen die Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell